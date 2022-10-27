В Запорожье раздался взрыв: что известно

Не оставляйте укрытий до момента отмены тревоги.
В Запорожье слышны звуки взрыва вечером 26 октября – в городе и области как раз объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспильне".
"В Запорожье слышен взрыв, сообщают корреспонденты "Суспильного". В городе и области продолжается воздушная тревога", – говорится в заявлении.
В Сети также сообщается о возможной работе ПВО в области.
Позже секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточнил, что от вражеских обстрелов пострадали окрестности Запорожья и пригород. Есть информация о пожаре.
"В настоящее время объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения. В некоторых зданиях вылетели стекла. Работы продолжаются. Информация уточняется", – сообщил он.
Отметим, в Украине в течение 26 октября четырежды была объявлена масштабная воздушная тревога. После всех этих тревог информации о взрывах или каких-либо атаках не поступало.
Только в Днепропетровской области украинские военные сбили российскую авиационную управляемую ракету Х-59.
Напомним, в ночь на 26 октября российские войска обстреляли город Орехов и село Преображенка в Запорожской области. Там загорелись пожары в многоэтажке и частных домах.
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