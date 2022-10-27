В Запорожье раздался взрыв: что известно

Не оставляйте укрытий до момента отмены тревоги.

В Запорожье слышны звуки взрыва вечером 26 октября – в городе и области как раз объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспильне".

"В Запорожье слышен взрыв, сообщают корреспонденты "Суспильного". В городе и области продолжается воздушная тревога", – говорится в заявлении.

В Сети также сообщается о возможной работе ПВО в области.

Позже секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточнил, что от вражеских обстрелов пострадали окрестности Запорожья и пригород. Есть информация о пожаре.

"В настоящее время объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения. В некоторых зданиях вылетели стекла. Работы продолжаются. Информация уточняется", – сообщил он.

Отметим, в Украине в течение 26 октября четырежды была объявлена масштабная воздушная тревога. После всех этих тревог информации о взрывах или каких-либо атаках не поступало.

Только в Днепропетровской области украинские военные сбили российскую авиационную управляемую ракету Х-59.

Напомним, в ночь на 26 октября российские войска обстреляли город Орехов и село Преображенка в Запорожской области. Там загорелись пожары в многоэтажке и частных домах.

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