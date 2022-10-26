В Украине четвертый раз объявлена масштабная воздушная тревога

Не пренебрегайте сигналами тревоги! Направляйтесь к укрытиям!

В Украине четвертый раз в течение 26 октября объявлена масштабная воздушная тревога. Карта воздушной тревоги – вся территория, кроме оккупированного Крыма.

Известно, что перед объявлением тревоги в Беларуси в воздух взлетели российские истребители.

Об этом сообщили в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн".

В 21:22 в Мачулищах взлетел самолет МиГ-31К RF-92339 ВКС России. Направление – юго-запад.

В 21:30 в Молодечно зафиксирован пролет самолета.

Скриншот с карты

Напомним, первая масштабная воздушная тревога в Украине 26 октября была объявлена около 15:20. После нее ни о каких взрывах не сообщалось.

Следующую масштабную тревогу объявили около 17:50. Тогда сообщалось о взлете в воздух истребителей на территории Беларуси.

Третья тревога звучала около 18:50.

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