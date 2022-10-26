В Україні вчетверте оголошена масштабна повітряна тривога

Не нехтуйте сигналами тривоги! Прямуйте до укриттів!
В Україні вчетверте протягом 26 жовтня оголошена масштабна повітряна тривога. Мапа повітряної тривоги – вся територія, окрім окупованого Криму.
Відомо, що перед оголошенням тривоги у Білорусі в повітря злетіли російські винищувачі.
Про це повідомили у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн".
О 21:22 у Мачулищах злетів літак МіГ-31К RF-92339 ВКС Росії. Напрямок – південний захід.
О 21:30 у Молодічному зафіксований проліт літака.
Нагадаємо, перша масштабна повітряна тривога в Україні 26 жовтня була оголошена близько 15:20. Після неї про жодні вибухи не повідомлялося.
Наступну масштабну тривогу оголосили близько 17:50. Тоді повідомлялося про зліт у повітря винищувачів на території Білорусі.
Третя тривога лунала близько 18:50.
Читайте також: