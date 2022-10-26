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В Україні вчетверте оголошена масштабна повітряна тривога

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В Україні вчетверте оголошена масштабна повітряна тривога

Фото: ТСН.ua

Не нехтуйте сигналами тривоги! Прямуйте до укриттів!

В Україні вчетверте протягом 26 жовтня оголошена масштабна повітряна тривога. Мапа повітряної тривоги – вся територія, окрім окупованого Криму.

Відомо, що перед оголошенням тривоги у Білорусі в повітря злетіли російські винищувачі.

Про це повідомили у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн".

О 21:22 у Мачулищах злетів літак МіГ-31К RF-92339 ВКС Росії. Напрямок – південний захід.

О 21:30 у Молодічному зафіксований проліт літака.

Скриншот з мапи / ©
Скриншот з мапи

Нагадаємо, перша масштабна повітряна тривога в Україні 26 жовтня була оголошена близько 15:20. Після неї про жодні вибухи не повідомлялося.

Наступну масштабну тривогу оголосили близько 17:50. Тоді повідомлялося про зліт у повітря винищувачів на території Білорусі.

Третя тривога лунала близько 18:50.

Мапа війни на 26 жовтня: росіяни накривають вогнем Миколаївщину та Запоріжжя

Мапа війни на 26 жовтня: росіяни накривають вогнем Миколаївщину та Запоріжжя

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
13к
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