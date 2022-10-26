У розвідці оцінили небезпеку з боку Білорусі: потенційно - існує

Сусідня Білорусь не має ударного угруповання, яке було готове для наступу. Втім, Олександр Лукашенко проводить навчання особового складу. Робить це самопроголошений президент, аби відтягувати увагу та сили України зі сходу та півдня.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник ГУР Андрій Черняк.

З його слів, наразі біля українсько-білоруського кордону розташовані шість батальйонів збройних сил Білорусі та один загін сил спеціальних операцій збройних сил.

"Звичайно, що потенційна небезпека зі сторони Білорусі для України існує. З території РБ здійснюються запуски ударних БПЛА, які Росія закупила в Ірану, туди переміщено літаки МіГ-31К, які можуть нести ракети "Кинджал", - додає Черняк.

Черняк наголосив, що від квітня Лукашенко регулярно намагаються уникнути відкритого вторгнення до України, хоч "президен" став учасником цієї війни, коли РФ почала використосувати територію Білорусі як плацдарм.

До слова, в українському МВС інформують, що на території Білорусі станом на зараз немає достатньої кількості військових і техніки для імовірного вторгнення до України.

Союз Путіна й Лукашенка

Територія Білорусі стала плацдармом для запуску по Україні ракет. У жовтні Лукашенко та Путін заявили про спільне розгортання війська. В ніч проти 15 жовтня з РФ прибув ешелон військових для спільного регіонального угруповання військ.

Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що Київ стежить за ситуацією біля адмінкордону і готовий реагувати на будь-які загрози з півночі.

Тим часом в ОП кажуть, що Білорусь уже давно перейшла "червоні лінії". Радник голови Михайло Подоляк каже, що після перемоги над Росією з білоруською владою буде окрема розмова.

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