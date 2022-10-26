Росіяни обстріляли з артилерії громаду на Сумщині: зафіксовано 12 "прильотів"

У вівторок ввечері, 25 жовтня, росіяни обстріляли Зноб-Новгородську громаду в Шосткинському районі Сумської області. Внаслідок артобстрілу була пошкоджена цивільна інфраструктура.

Про це повідомив голова Сумської області Дмитро Живицький.

" Ніч на Сумщині минула спокійно. Але вчора ввечері, після 21 години, був артобстріл Зноб-Новгородської громади. 12 прильотів. Пошкоджена цивільна інфраструктура", - повідомив він.

Ситуація на Сумщині

Нагадаємо, росіяни продовжують обстрілювати прикордоння України.

13 жовтня очільник області Дмитро Живицький повідомив, що наразі на кордоні із Сумщиною не фіксують додаткових скупчень військ Росії, ворожих ударних угруповань чи диверсійних груп, як це було перед 24 лютого. Зараз з інженерної та військової точки зору обладнано першу і другу лінію оборони.

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