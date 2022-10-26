В Одеській та Дніпропетровській областях 26 жовтня не буде світла - ДТЕК

В Одеській та Дніпропетровській областях у середу, 26 жовтня, розпочалися стабілізаційні відключення світла. Вони мають тривати не більше, ніж чотири години поспіль для кожного клієнта.

В окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час, повідомили в ДТЕК.

Усі споживачі розділені на групи, їм мають обмежувати електроспоживання за графіком. Графіки можна подивитися на регіональних сайтах ДТЕК. Однак, станом на 9:50 вони недоступні.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК пояснили, чому в одних будинках постійно відключають світло, а в інших зовсім ні.

Відключення світла триватимуть, а взимку їх можуть подовжити

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