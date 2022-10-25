Чому відключення cвітла триває понад 4 години на добу - ДТЕК

Тимчасове відключення має тривати не більше ніж чотири години поспіль.

Часто трапляється, що тимчасове відключення електроенергії в Україні триває понад чотири години для одного клієнта, або ж світло зникає кілька разів на добу.

У ДТЕК Київські регіональні електромережі пояснили, що тривалість відключення може збільшуватись, якщо дисбаланс енергосистеми значний.

Так, відключення для кожного клієнта має тривати не більше, ніж чотири години. При цьому можлива невелика похибка у часі в межах 30-40 хв для перепідключення електропостачання між групами.

При цьому воно може повторитись протягом доби через чотири години, якщо "Укренерго" не відмінить застосування стабілізаційних відключень.

Нагадаємо, в ДТЕК пояснили, чому в одних будинках постійно відключають світло, а в інших зовсім ні.

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