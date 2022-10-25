"Укренерго" обмежило постачання електроенергії у всіх регіонах

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України для стабілізації роботи енергосистеми.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Примусові обмеження споживачів електроенергії – повністю контрольований захід, який дозволяє знизити навантаження на електромережі та дає можливість збалансувати роботу енергосистеми", - зазначили в компанії.



"Укренерго" також нагадало, що зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (6:00-11:00 та 17:00-23:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів.

Споживачів просять свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо).

Відключення світла в містах України

У суботу, 22 жовтня, армія РФ здійснила масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах в різних областях України.

У Києві та Київській області 25 жовтня попередили про вимушені тимчасові відключення світла протягом дня для стабілізації енергосистеми. Обмеження електропостачання почали застосовувати від 9:20 ранку.

У вівторок, 25 жовтня, частина Хмельницького залишилася без електроенергії. Сталося аварійне вимкнення через те, що зникла напруга із високовольтної лінії, що йде з області. У місті також зникло водопостачання.

В Івано-Франківській області 25 жовтня також відбудеться часткове вимкнення електроенергії. Зокрема, без світла залишаться деякі населені пункти регіону.

Керівник НАК "Нафтогаз-Україна" Юрій Вітренко заявив, що ця зима буде "найгіршою в історії" через перебої з постачанням електроенергії та опалення. Російські війська зруйнували майже 40% об'єктів енергетики на території країни.

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