"Укрэнерго" ограничило поставки электроэнергии во всех регионах

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынуждено применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины для стабилизации работы энергосистемы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Принудительные ограничения потребителей электроэнергии – полностью контролируемая мера, позволяющая снизить нагрузку на электросети и дает возможность сбалансировать работу энергосистемы", — отметили в компании.



"Укрэнерго" также напомнило, что снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления ( 6:00-11:00 и 17:00-23:00 ), уменьшает риск перегрузки в сетях и применения ограничений потребителей.

Потребителей просят сознательно и бережно подходить к потреблению электроэнергии, не включать одновременно два или более мощных электроприборов, а также при возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и т.п.).

Отключение света в городах Украины

В субботу, 22 октября, армия РФ совершила массированную ракетную атаку по энергетическим объектам в разных областях Украины.

В Киеве и Киевской области 25 октября предупредили о вынужденных временных отключениях света в течение дня для стабилизации энергосистемы. Ограничения электроснабжения стали применять с 9:20 утра.

Во вторник, 25 октября, часть Хмельницкого осталась без электроэнергии. Произошло аварийное выключение из-за того, что исчезло напряжение с высоковольтной линии, идущей из области. В городе также исчезло водоснабжение.

В Ивано-Франковской области 25 октября также состоится частичное выключение электроэнергии. В частности, без света останутся некоторые населённые пункты региона.

Руководитель НАК "Нафтогаз-Украина" Юрий Витренко заявил, что эта зима будет "худшей в истории" из-за перебоев со снабжением электроэнергией и отоплением. Российские войска разрушили около 40% объектов энергетики на территории страны.

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