Придется ли украинцам неделями сидеть без света: в "Укрэнерго" ответили

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что, несмотря на обстрелы РФ энергосистемы Украины, украинцы вряд ли останутся без света на недели или месяца.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Кудрицкий заверил, что, несмотря на массированные обстрелы и атаки России, ситуация с энергосистемой Украины является контролируемой. По его словам, по состоянию на данный момент "трудно представить апокалиптический сценарий", предусматривающий долговременное отключение света.

"Если исходить даже из нынешней ситуации, наша энергосистема все еще цельная и контролируемая Диспетчерским центром "Укрэнерго". Мы пока далеки от апокалиптического сценария. Я даже не знаю, насколько этот апокалипсис реалистичен", — сказал он.

Ситуация с электроснабжением

Заметим, что после массированных российских атак на предприятия критической инфраструктуры Украины ситуация с электроснабжением в Украине сложная. Граждан призывают максимально сократить электропотребление.

Также читайте Зеленский рассказал о поставках электричества в регионах, ставших мишенью российских террористов

Прежде всего, энергетики призывают: в пиковые часы вечером и утром свести его к минимуму электропотребления, а также не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

По состоянию на 10.42 24 октября в Киеве по распоряжению НЭК "Укрэнерго" начались стабилизационные отключения света.

Между тем, в городе Ирпень под Киевом вчера, 23 октября, во многих домах более 11 часов не было света.

Напомним, глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что графики веерных отключений электроэнергии сделают более справедливыми для потребителей, чтобы не было сильных перекосов.

Как сообщалось, в Институте изучения войны считают, что Россия ударами по энергетическим объектам пытается заставить Украину больше вкладываться в защиту и отвлечься от контрнаступления.

Читайте также: