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Подоляк рассказал, что значит быть украинцем в 2022 году

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Подоляк рассказал, что значит быть украинцем в 2022 году

Фото: УНІАН

Украина вопреки всему победит, подчеркнул Подоляк.

В Украине 24 октября начался 9-й месяц полномасштабного вторжения Российской Федерации. В этом контексте советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что значит быть украинцем в 2022 году.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Как это – быть украинцем в 2022-м? Это дети, привыкшие к сиренам, и новости о потерях знакомых. Это когда одни решили, что ты не имеешь права существовать, а другие говорят, что тебе не продержаться 3 дня. Это когда ты 9 месяцев борешься за свой дом и свою страну. Вопреки всему. И ты победишь", — пишет Подоляк.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 24 октября заявил, что переговоров с Россией, которая начала войну в Украину, терроризирует мирных людей, совершила теракт против украинских военнопленных в Еленовке, а ныне манипулирует Запорожской АЭС и запугивает Каховской ГЭС, не будет.

Как сообщалось, глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал, что война в Украине может закончиться к лету следующего года.

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