Украина вопреки всему победит, подчеркнул Подоляк.
В Украине 24 октября начался 9-й месяц полномасштабного вторжения Российской Федерации. В этом контексте советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что значит быть украинцем в 2022 году.
Об этом он написал в своем Твиттере.
"Как это – быть украинцем в 2022-м? Это дети, привыкшие к сиренам, и новости о потерях знакомых. Это когда одни решили, что ты не имеешь права существовать, а другие говорят, что тебе не продержаться 3 дня. Это когда ты 9 месяцев борешься за свой дом и свою страну. Вопреки всему. И ты победишь", — пишет Подоляк.
Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 24 октября заявил, что переговоров с Россией, которая начала войну в Украину, терроризирует мирных людей, совершила теракт против украинских военнопленных в Еленовке, а ныне манипулирует Запорожской АЭС и запугивает Каховской ГЭС, не будет.
Как сообщалось, глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал, что война в Украине может закончиться к лету следующего года.
Читайте также:
- Буданов рассказал, есть ли угроза нападения со стороны Беларуси и повторного наступления на Киев.
- Виктор потерял родителей, а Денису сохранили только животных: истории спасенных из дома в Киеве, атаковавшего дрон
- Около 470 оккупантов безвозвратно отправились "восвояси": в Генштабе обновили потери РФ в Украине за сутки