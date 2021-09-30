Хризантемы: как сажать и ухаживать за этими осенними цветами

Хризантема - настоящая королева осени, ведь в это время года практически уже все остальные многолетние растения отцвели и выбор среди цветов, которыми можно украсить свой сад, не так велик. Хризантемы в этом случаи идеальны, ведь неприхотливые, яркие, пышные и ароматные.

Видов этого растения существует очень много, и отличаются они друг от друга самыми разными характеристиками - от цвета до размеров и времени цветения. Но мы хотим вам рассказать об одном из самых популярных видов хризантем, которые встречаются у нас в стране, - о мелкоцветковых или, как их еще называют, корейских хризантемах.

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Как высаживать в грунт осенью

Лучшее время для высаживания хризантем - весна. В это время цветок уже не боится холода и отлично приживется на клумбе к периоду своего цветения, то есть к осени. Но чаще всего эти растения продаются именно осенью, в период буйного своего цветения, но не бойтесь, сажать их можно и в это время года, и они тоже будут себя прекрасно чувствовать, только нужно учесть несколько нюансов:

1. Выкопайте лунку в 30-40 сантиметров.

2. Хризантемы любит дренаж, поэтому можете на дно лунок положить немного песка или листвы из леса. Хвойные подстилки не используйте, так как хризантема не любит закисления почвы.

3. Поставьте куст в лунку и аккуратно распрямите все его корни, засыпьте землей и немного утрамбуйте руками.

4. Теперь куст хризантемы нужно полить, но под корень лить не стоит. Лучше всего вокруг куста сделать небольшую траншею и полить в нее. Так растение получит влагу медленно, равномерно и не закиснет.

5. Еще один важный момент - после высадки или даже перед ней все цветоносы на кусте нужно срезать. Это делается для того, чтобы хризантема укрепляла корневую систему и лучше прижилась в открытом грунте. Если же этого не сделать, то всю свою силу она будет тратить на цветение и питание цветков. Через год растение даст слабое цветение.

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А что если не высаживать?

Да, действительно, хризантемы также можно оставить зимовать не в открытом грунте, но тогда нужно позаботиться о том, чтобы цветок комфортно перенес зимовку. Для этого хризантему нужно вытащить из горшка, положить в ящик и немного пересыпать землей. После спустите ее в подвал или погреб. Когда листья на растении начнут желтеть, стебли нужно срезать, оставив от корня сантиметров десять. За зиму хризантему можно немного полить один-два раза. В феврале растение уже начинает просыпаться от зимней спячки и расти, поэтому его нужно вынести на свет, например, на веранду или в кладовку, где немного теплее, чем было в погребе.

В помещении (квартире, доме) хризантемы лучше не хранить зимой. Из-за перепада температуры они получат сильный стресс и могут пропасть.

Когда на улице будет стабильная плюсовая температура, растения можно высаживать в открытый грунт или горшки.

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Как ухаживать

Как мы уже говорили, хризантемы не любят застоя воды, так как у них поверхностная корневая система. Поэтому поливайте их не обильно, чтобы не переборщить. Также этот цветок очень любит солнечный свет, соответственно, места на клумбе выбирайте освещенные максимально. В полутени куст корейской хризантемы не сформируется красиво. Сажают хризантемы на расстоянии 80 сантиметров друг от друга, так как они всегда очень пышно разрастаются.

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