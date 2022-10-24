В Україні 24 жовтня розпочався 9 місяць повномасштабного вторгнення Російської Федерації. У цьому контексті радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що означає бути українцем 2022 року.

Про це він написав у своєму Твіттері.

"Як це – бути українцем у 2022-му? Це діти, які звикли до сирен, і новини про втрати знайомих. Це, коли одні вирішили, що ти не маєш права існувати, а інші кажуть, що тобі не протриматися 3 дні. Це коли ти 9 місяців борешся за свій дім і свою країну. Усупереч усьому. І ти переможеш", - пише Подоляк.

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Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 24 жовтня заявив, що переговорів з Росією, яка розпочала війну в Україну, тероризує мирних людей, вчинила теракт проти українських військовополонених в Оленівці, а нині маніпулює Запорізькою АЕС і залякує Каховською ГЕС, не буде.

Як повідомлялося, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів, що війна в Україні може закінчитися до літа наступного року.

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