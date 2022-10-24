"Росію давно вже ніхто не боїться" - Єрмак про "брудний шантаж" Кремля

Переговорів з Росією, яка розпочала війну в Україну, тероризує мирних людей, вчинила теракт проти українських військовополонених в Оленівці, а нині маніпулює Запорізькою АЕС і залякує Каховською ГЕС, не буде.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 24 жовтня.

"Брудний шантаж росії виглядає дуже примітивно. Брудні маніпуляції із Запорізькою АЕС, брудні залякування Каховською ГЕС, брудний теракт проти українських військовополонених в Оленівці, а також брудна війна з цивільним населенням і терор після поразок на полі бою… Брудна держава під назвою росія з доволі примітивними конструкціями", - написав Єрмак.

Керівник ОП наголосив, що Росію давно вже ніхто не боїться, натомість Москва заявляє про нібито готовність до діалогу, щоб зупинити свій крах.

"росію давно вже ніхто не боїться, бо вони слабкі боягузи, які мріють про переговори, щоб зупинити свій крах. Це бачить весь світ. Переговорів не буде. А все брудне залишиться із рф в ізоляції, у якій вона обов’язково опиниться", - підсумував Єрмак.

Імовірність переговорів з Росією

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський вважає, що українське суспільство не повернеться до довоєнних відносин із громадянами країни-агресорки Росії. На запитання, коли українці почнуть спілкуватися із росіянами, Зеленський відповів, що цього ніхто не знає. Україна платить надто велику ціну у цій війні.

Своєю чергою радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 20 жовтня також заявляв про неможливість переговорів України з керівництво країни-терористки Росії після щоденних ударів російських військ по енергетичних об'єктах для критичної ситуації в оселях мирних людей.

Крім того, президент Франції Еманнуель Макрон сказав, що "мир в Україні можливий тоді, коли це вирішать українці". Макрон додав, що Захід допомагає Україні зброєю, щоб український народ у певний момент міг вибрати той мир, який його влаштує.

Тим часом міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів низку телефонних розмов із міністрами оборони Франції, Туреччини і Великої Британії, під час яких "висловив стурбованість у зв'язку з нібито можливим застосуванням Україною "брудної бомби".

Водночас керівник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що росіяни часто звинувачують інших в тому, що планують зробити самі.

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