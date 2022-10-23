Макрон про переговори з Росією: "мир можливий тоді, коли це вирішать українці"

Макрон заявив, що мир не повинен бути на російських умовах.

Президент Франції Еманнуель Макрон заявив, що "мир в Україні можливий тоді, коли це вирішать українці".

Про це пише Le Figaro.

Макрон у неділю, 23 жовтня, відвідав міжнародний форум "Заклик до миру" в Римі. Там він висловився про війну Росії проти України. Президент Франції сказав, що "мир буде можливий тоді, коли це вирішать українці". Він наголосив, що мир буде неможливий, якщо "Росія захопить його силою".

Макрон додав, що Захід допомагає Україні зброєю, щоб український народ у певний момент міг вибрати той мир, який його влаштує.

Раніше Макрон заявив, що Україна та Росія повинні повернутись за стіл переговорів. Це має статись тоді, коли українцям це буде вигідно.

Макрон і війна Росії проти України

Всередині жовтня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про нову військову допомогу Україні. Він наголосив, що Путін повинен припинити війну проти України.

2 жовтня президент Зеленський поспілкувався з Еммануелем Макроном. Лідери держав обговорювали військову допомогу Україні та ситуацію та Запорізькій АЕС.

Також французький президент засудив рішення Росії про фейкові "референдуми" в окупованих регіонах України. Раніше Макрон закликав Росію та Україну повернутись до переговорів.

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