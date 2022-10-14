Міністр оборони Британії засудив Макрона за заяву про застосування ядерної зброї РФ: "розкрив свою руку"

За словами Макрона, наразі не варто багато говорити про ризики ядерного удару по Україні.

Британський міністр оборони Бен Воллес розкритикував президента Франції за те, що Еммануель Макрон виключив можливість завдання ядерного удару у відповідь по Росії.

Про це повідомляє британська газета Daily Mail.

Очільник Міноборони Британії не згодний із заявою Макона про те, що, мовляв, нині про ризики ядерного удару по Україні "не потрібно говорити надто багато". За словами лідера французів, "французька доктрина спирається на докорінні інтереси нації, а вини визначені і не будуть порушені безпосередньо, якщо, наприклад, відбудеться балістична ядерна атака в Україні".

Воллес відреагував критикою на такі заяви французького лідера. Міністр вважає, що вони "викривають руку президента Макрона". "Ми вважаємо: якщо Росія застосує ядерну зброю, це матиме серйозні наслідки для неї. Це було б порушенням табу 1945 року на застосування ядерної зброї. І це залишило б країну та Путіна неймовірно ізольованими в усьому світі", – додав кервник Міністерства оборони Британії

Видання пише, що напруженість на цьому тлі зростає. Адже президент-диктатор РФ Володимир Путін може санкціонувати ядерну атаку, оскільки вторгнення до Україну продовжує давати збої, хоча Кремль і заперечує наміри використати свій арсенал.

"В останні тижні союзники по НАТО неодноразово попереджали, що наслідки для РФ будуть жахливими, якщо вона все-таки здійснить такий напад, хоча точний характер цих атак навмисно залишено двозначним. І ці погрози матимуть велике значення у свідомості Путіна, коли наступного тижня з баз у Британії злетять десятки ядерних бомбардувальників під час навчань, що імітують ядерний удар", – йдеться у матеріалі видання.

Ядерні погрози диктатора Путіна

Агресорка Росія не перший день тероризує світ ядерною зброєю, яку має. Президент Володимир Зеленський вважає, що ризики застосування ядерної зброї Росією є досить неоднозначними. Мовляв, "російська влада любить життя".

Стежать за погрозами диктатора і інші країни світу. Зокрема, днями у США заявили: поки не бачать ознак того, що Путін використає ядерне озброєння у війні в Україні.

Своєю чергою генсек НАТО НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ядерний удар по Україні означатиме перетин "червоної лінії". Мовляв, це "фундаментально змінить характер війни".

Якщо ж Кремль до такого кроку вдасться, світ на це відповість, попередив високий представник ЄС Жозеп Боррель. У такому разі російська армія буде знищена неядерними засобами. Відповідь буде "потужна", наглошує він.

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