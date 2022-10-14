Министр обороны Британии осудил Макрона за заявление о применении ядерного оружия РФ: "раскрыл свою руку"

По словам Макрона, пока не стоит много говорить о рисках ядерного удара по Украине.

Британский министр обороны Бен Уоллес раскритиковал президента Франции за то, что Эммануэль Макрон исключил возможность нанесения ответного ядерного удара по России.

Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Глава Минобороны Британии не согласен с заявлением Макона о том, что, мол, сейчас о рисках ядерного удара по Украине "не нужно говорить слишком много". По словам лидера французов, "французская доктрина опирается на коренные интересы нации, а вины определены и не будут нарушены напрямую, если, например, произойдет баллистическая ядерная атака в Украине".

Уоллес отреагировал критикой на такие заявления французского лидера. Министр считает, что они "разоблачают руку президента Макрона". "Мы считаем: если Россия применит ядерное оружие, это будет иметь серьезные последствия для него. Это было бы нарушением табу 1945 года на применение ядерного оружия. И это оставило бы страну и Путина невероятно изолированными по всему миру", — добавил глава Министерства обороны Британии.

Издание пишет, что напряженность на этом фоне растет. Ведь президент-диктатор РФ Владимир Путин может санкционировать ядерную атаку, поскольку вторжение в Украину продолжает сбоить, хотя Кремль и отрицает намерения использовать свой арсенал.

"В последние недели союзники по НАТО неоднократно предупреждали, что последствия для РФ будут ужасающими, если она все-таки совершит такое нападение, хотя точный характер этих атак намеренно оставлен двусмысленным. И эти угрозы будут иметь большое значение в сознании Путина, когда на следующей неделе с баз в Британии взлетят десятки ядерных бомбардировщиков во время учений, имитирующих ядерный удар", – говорится в издании.

Ядерные угрозы диктатора Путина

Агрессорка Россия не первый день терроризирует мир имеющимся ядерным оружием. Президент Владимир Зеленский считает, что риски применения ядерного оружия Россией достаточно неоднозначны. Мол, "русские власти любят жизнь".

Следят за угрозами диктатора и другие страны мира. В частности, на днях в США заявили, что пока не видят признаков того, что Путин использует ядерное вооружение в войне в Украине.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерный удар по Украине будет означать пересечение "красной линии". Мол, это "фундаментально изменит характер войны ".

Если же Кремль к такому шагу прибегнет, мир на это ответит, предупредил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. В таком случае российская армия будет уничтожена неядерными средствами. Ответ будет "мощным", подчеркивает он.

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