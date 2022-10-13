Маникюр на осень: топ-5 модных идей для вдохновения

В этой подборке мы собрали смелые, яркие и действительно оригинальные нейл-дизайны, которые станут отличным украшением ваших рук в этом октябре.
В этом месяце мастера предлагают обратить внимание на оттенки коричневого, золото и абстракцию.
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