Зеленский оценил риск ядерного удара со стороны России

Президент не исключает такой возможности, но убежден, что "российские власти любят жизнь"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас риски применения ядерного оружия Россией достаточно неоднозначны.

Об этом он заявил в интервью BBC. которое было опубликовано 7 октября.

Зеленский убежден, что после применения ядерного оружия у РФ уже не будет обратно.

«Мы видим, что российские власти любят жизнь, и поэтому риски применения ядерного оружия, я считаю, на сегодняшний день не так однозначны, как говорят некоторые эксперты»,- сказал президент.

Однако он добавил, что не стоит исключать варианты такого развития событий: "Если я скажу, что он может применить, то это может повлечь за собой панические настроения во многих государствах, включая Украину. Я не рисковал бы сегодня официально делать такие выводы"

Ядерный шантаж России

В Кремле постоянно шантажируют Украину и весь мир своим ядерным оружием. Ситуацию с российским ядерным вооружением мониторят США, НАТО и другие украинские союзники. До сих пор в Пентагоне сообщают, что США пока не видят признаков того, что Владимир Путин принял решение о ядерном ударе.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что мир стоит ближе всего к ядерной катастрофе за последние 60 лет. Он подчеркнул, что использование ядерного оружия приведет к Армагеддону.

Ядерный "Армагеддон" неизбежен: Байден ответил на угрозы Путина