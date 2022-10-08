Обстрел Харькова: россияне ударили по центру города

Ракета попала в одно из лечебных заведений

Россияне обстреляли ракетами центр Харькова в ночь на 8 октября, одна из них попала в лечебное заведение.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграмм-канале.

"Обстрел центральной части Харькова. Предварительно – ракетами. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — написал он, после чего добавил, что после прилетов в центре города пожара и, по предварительной информации, горит одно из лечебных учреждений.

Напомним, что в ночь на 6 октября российская армия атаковала Харьков дронами-камикадзе. Тогда кафиры нанесли несколько ударов о промышленных объектах Основянского района Харькова. В результате вражеских обстрелов возник пожар.

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