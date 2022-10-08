Обстріл Харкова: росіяни вдарили по центру міста

Ракета влучила в один з лікувальних закладів

Росіяни обстріляли ракетами центр Харкова в ніч проти 8 жовтня, одна з них влучила в лікувальний заклад.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму Телеграм-каналі.

"Обстріл центральної частини Харкова. Попередньо – ракетами. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", — написав він, після чого додав, що після прильотів в центрі міста пожежі і, за попередньою інформацією горить один із лікувальних закладів.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 жовтня російська армія атакувала Харків дронами-камікадзе. Тоді окупанти завдали кілька ударів про промислових об‘єктах Основ’янського району Харкова. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа.

Читайте також: