Принял ли Путин решение нанести ядерный удар по Украине: что говорят в Пентагоне

Спикер Министерства обороны США, бригадный генерал Патрик Райдер прокомментировал угрозу ядерного удара по Украине. Он отметил, что в США пока не видят признаков того, что российский президент-террорист Владимир Путин принял решение о применении ядерного оружия в Украине.

Заявление спикера Пентагона привел журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.

"Мы (Минобороны США – ред.) не считаем, что Путин принял решение о применении ядерного оружия в Украине на данный момент", — говорится в сообщении журналиста, который с 2019 года работает в США.

Угрозы Путина применить ядерное оружие по Украине

Напомним, Владимир Зеленский уверен, что российский "фюрер" Владимир Путин не решится нанести ядерный удар по Украине, поскольку он понимает, что после этого он не сможет "сохранить свою жизнь".

О том, что в ближайшее время РФ не использует против Украины ядерное оружие, считает и руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов. "Могу сказать единственное: на сегодняшний день нет никаких оснований считать, что ядерный удар в ближайшей перспективе может быть нанесен по территории Украины", — заверил Буданов.

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