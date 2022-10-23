Зеленський розповів про постачання електрики у регіонах, що стали мішенню російських терористів

В усіх українських регіонах, які стали мішенню російської терористичної атаки, відновлено технічну можливість постачання електрики.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я дякую кожному й кожній, хто працював без упину, щоб дати людям світло", – додав він.

Зеленський також зазначив, що у багатьох містах і районах українським енергокомпаніям доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Це робиться для того, щоб у громадян був доступ до енергії – в умовах, коли її виробництво неможливе у достатньому обсязі.

Відновити зруйновані ударами терористів енергообʼєкти – це значно довша і складніша справа, за словами Зеленського.

Він вчергове наголосив на свідомому споживанні електрики.

"Будь ласка, не забувайте обмежувати використання непотрібної та енергозатратної техніки", – сказав президент.

Окремо Зеленський звернувся до очільників громад і мерів.

"Будь ласка, слідкуйте, щоб енергія не витрачалась даремно. Нині точно не час для яскравих вітрин та вивісок. Потрібно дуже ощадливо ставитися до енергоспоживання в публічному просторі", – додав Зеленський.

Він розповів про відновлення і на деокупованій території.

"Лише за сьогодні і лише у двох районах Харківської області 346 абонентів – знову з газом. Місто Вовчанськ – іще 750 абонентів з електрикою. Місто Ізюм – іще 300 абонентів з електрикою. Це постійна робота, яка не припиняється жодного дня і триває на усій звільненій території України", – зазначив він.

Чи готова Україна до опалювального сезону: подробиці

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