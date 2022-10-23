Макрон о переговорах с Россией: "мир возможен тогда, когда это решат украинцы"

Макрон заявил, что мир не должен быть на российских условиях.

Президент Франции Эманнуэль Макрон заявил, что "мир в Украине возможен, когда это решат украинцы".

Об этом пишет Le Figaro.

Макрон в воскресенье, 23 октября, посетил международный форум "Призыв к миру" в Риме. Там он высказался о войне России против Украины. Президент Франции сказал, что "мир будет возможен тогда, когда это решат украинцы". Он подчеркнул, что мир будет невозможен, если Россия захватит его силой.

Макрон добавил, что Запад помогает Украине оружием, чтобы украинский народ в определенный момент мог выбрать мир, который его устроит.

Ранее Макрон заявил, что Украина и Россия должны вернуться к столу переговоров. Это должно произойти, когда украинцам это будет выгодно.

Макрон и война России против Украины

В середине октября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новой военной помощи Украине. Он подчеркнул, что Путин должен прекратить войну против Украины.

2 октября президент Зеленский пообщался с Эммануэлем Макроном. Лидеры государств обсуждали военную помощь Украине и ситуации и Запорожской АЭС.

Также французский президент осудил решение России о фейковых "референдумах" в оккупированных регионах Украины. Ранее Макрон призвал Россию и Украину вернуться к переговорам.

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