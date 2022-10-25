KFC окончательно уходит с рынка РФ: компания-владелец сети начала продажу своего бизнеса

Американская компания Yum! Brands, Inc., являющаяся владелицей сети заведений KFC, объявила о текущем процессе выхода с российского рынка.

Об этом говорится в пресс-релизе Yum! Brands, Inc.

Отмечается, что американская компания договорилась о продаже своего российского бизнеса KFC и передаче права собственности на свои российские рестораны, операционную систему и права на генеральную франшизу ООО "Смарт-Сервис", которым управляет один из франчайзи, работающих по франшизе KFC в России — Константин Котов и Андрей Осколков.

"Согласно соглашению, покупатель будет отвечать за ребрендинг локаций и несет ответственность за содержание сотрудников компании в России. Завершение соглашения зависит от одобрения регуляторных и правительственных органов, а также других условий, согласованных сторонами. После завершения транзакции Yum! Brands прекратит свое корпоративное присутствие в России", – сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, компания ранее объявила, что завершила передачу права собственности на все активы франшизы Pizza Hut местному оператору, инициировавшему процесс ребрендинга локаций.

Как пишут российские СМИ, новый владелец обязан постепенно переименовать российские заведения KFC в Rostic's. Однако существует вероятность, что не все франчайзи захотят работать под этим брендом.

Напомним, ранее из России полностью решил уйти McDonald's. После широкомасштабного вторжения РФ в Украину, McDonald's сначала заявил о "временном закрытии" своих заведений в стране-агрессоре. 13 марта в РФ был последний день, когда работали рестораны сети. Россияне часами стояли в очередях за едой по всей стране. А позже компания заявила, что не намерена возвращаться в РФ и начала продажу своего российского бизнеса.

После того, как McDonald's ушел с российского рынка из-за войны войны в Украине, в России заявили, что создадут свой аналог этой сети быстрого питания. Однако, несмотря на потуги россиян, у них все получилось, как всегда. Теперь сеть быстрого питания называется в России "Вкусно и точка" и вроде бы ультимативно намекает потребителю, что критике новая закусочная не подлежит. Но после открытия "новой" сети ресторанов многие обратили внимание на громкий логотип. По замыслу россиян, этот лого должен напоминать посетителям сети ресторанов картофель и соус, но в итоге напомнил лишь логотип португальской компании Matosmix, специализирующейся на производстве кормов для животных.

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