На Прикарпатті відбудеться часткове вимкнення електроенергії: де не буде світла

В Івано-Франківській області у вівторок, 25 жовтня, відбудеться часткове вимкнення електроенергії. Зокрема, без світла залишаться деякі населені пункти регіону.

Про це повідомила керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Без електрики будуть:

Івано-Франківський район - село Дубівці,

Коломийський район - с. Чернелиця,

Калуський район - селище Брошнів-Осада, села Студінка та Завадка,

Надвірнянський район - село Пасічна,

село Вовчинець Івано-Франківської міської ради.

"Ми мусимо набратися терпіння, витримки, твердості духу. Продовжуємо економити електроенергію", - наголосила очільниця Прикарпаття.

Атака на критичну інфраструктуру Прикарпаття

Окупанти 10 жовтня обстріляли ракетами Прикарпаття - вдарили по об‘єктах критичної інфраструктури. На Бурштинській ТЕС виникла пожежа.

Вже 19 жовтня росіяни знову атакували ТЕС. На місці події знову спалахнула пожежа. Було вирішено, що під час повітряної тривоги в області дорогу біля теплоелектростанції будуть перекривати.

Після атак керівниця області попередила про можливі відключення світла на Прикарпатті. Крім того, закликала мінімізувати споживання електроенегрії від 07:00 до 23:00.

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