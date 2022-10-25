На Прикарпатті відбудеться часткове вимкнення електроенергії: де не буде світла

Голова області просиь економити електроенергію.
В Івано-Франківській області у вівторок, 25 жовтня, відбудеться часткове вимкнення електроенергії. Зокрема, без світла залишаться деякі населені пункти регіону.
Про це повідомила керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
Без електрики будуть:
- Івано-Франківський район - село Дубівці,
- Коломийський район - с. Чернелиця,
- Калуський район - селище Брошнів-Осада, села Студінка та Завадка,
- Надвірнянський район - село Пасічна,
- село Вовчинець Івано-Франківської міської ради.
"Ми мусимо набратися терпіння, витримки, твердості духу. Продовжуємо економити електроенергію", - наголосила очільниця Прикарпаття.
Атака на критичну інфраструктуру Прикарпаття
Окупанти 10 жовтня обстріляли ракетами Прикарпаття - вдарили по об‘єктах критичної інфраструктури. На Бурштинській ТЕС виникла пожежа.
Вже 19 жовтня росіяни знову атакували ТЕС. На місці події знову спалахнула пожежа. Було вирішено, що під час повітряної тривоги в області дорогу біля теплоелектростанції будуть перекривати.
Після атак керівниця області попередила про можливі відключення світла на Прикарпатті. Крім того, закликала мінімізувати споживання електроенегрії від 07:00 до 23:00.
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