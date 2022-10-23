У Сумській області вимикатимуть світло без попереджень - ОВА

На Сумщині запровадять графіки аварійних відключень.
Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що енергетики протягом дня будуть вимикати світло у населених пунктах області без попереджень заздалегідь.
Про це він написав у Телеграм.
Він порадив мешканцям заздалегідь підготуватися до можливої відсутності електроенергії - зарядити гаджети, приготувати їжу.
Водночас станом на 9:30 аварійних відключень у Сумській області немає.
Ракетна атака по Україні 22 жовтня - наслідки
Російські війська 22 жовтня масово обстріляли ракетами енергетичні об’єкти України у низці областей. Внаслідок ворожих ударів без електропостачання опинилися люди у Хмельницькій, Миколаївській, Волинській, Черкаській, Рівненській, Кіровоградській та Одеській областях.
Зеленський повідомив, що окупанти випустили 36 ракет, більшість із яких вдалося збити. Президент заявив, що світ може і повинен зупинити цей терор.
Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав геноцидом російські атаки по критично важливій цивільній інфраструктурі України.
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