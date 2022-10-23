У Сумській області вимикатимуть світло без попереджень - ОВА

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що енергетики протягом дня будуть вимикати світло у населених пунктах області без попереджень заздалегідь.

Про це він написав у Телеграм.

Він порадив мешканцям заздалегідь підготуватися до можливої відсутності електроенергії - зарядити гаджети, приготувати їжу.

Водночас станом на 9:30 аварійних відключень у Сумській області немає.

Ракетна атака по Україні 22 жовтня - наслідки

Російські війська 22 жовтня масово обстріляли ракетами енергетичні об’єкти України у низці областей. Внаслідок ворожих ударів без електропостачання опинилися люди у Хмельницькій, Миколаївській, Волинській, Черкаській, Рівненській, Кіровоградській та Одеській областях.

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