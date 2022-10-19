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На Івано-Франківщині пролунав потужний вибух

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На Івано-Франківщині пролунав потужний вибух

Фото: Associated Press

Місцеві повідомляють про вибух в Івано-Франківській області.

У Бурштині Івано-Франківської області повідомляють про вибухи.

За кілька хвилин до цього очільниця ОВА Світлана Онищук попередила про загрозу ракетних ударів по області.

"Є загроза ракетних ударів. Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу", - написала вона у Телеграмі.

Пізінше Онищук зазначила, що вся офіційна інформація щодо ймовірного "прильоту" з’явиться згодом

"Друзі, не панікуємо, залишаємось в укриттях. Вся офіційна інформація згодом", - написала вона.

Нагадаємо, під час масштабної повітряної тривоги вибухи пролунали і у Вінницькій області. Інформацію підтвердив очільник обласної військової адміністрації.

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