На Полтавщині сформовано новий зенітний ракетний полк

Підрозділи, що увійшли до складу полку, вже мають багату історію перемог в протиповітряних боях, під час яких неодноразово продемонстрували високу професійну майстерність, відповідальність та витримку.

На Полтавщині сформований новий зенітний ракетний полк.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід".

"Сьогодні, 25 жовтня, почалась історія зенітного ракетного полку Повітряного командування "Схід", що сформований на Полтавщині. Рішення про формування нової бойової одиниці прийнято, виходячи з ефективності вирішення бойових задач з прикриття угруповань військ, об’єктів критичної інфраструктури, адміністративно-промислових центрів та інших важливих державних об’єктів східного регіону України", – йдеться у повідомленні.

Підрозділи, що увійшли до складу полку, вже мають багату історію перемог у протиповітряних боях, під час яких неодноразово продемонстрували високу професійну майстерність, відповідальність та витримку.

Нагадаємо, в Україні триватимуть рейди, під час яких видають повістки. Виписати їх можуть у будь-якому місці та в будь-який час доби. Повістку варто очікувати всім військовозобов’язаним особам чоловічої статі віком до 60 років. Тобто тим, хто є військовозобов’язаним. За ухиляння від військової служби під час мобілізації передбачена кримінальна відповідальність – до 5 років позбавлення волі.

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