Зеленський привітав Ріші Сунака зі вступом на посаду прем'єра

Український президент України Володимир Зеленський привітав нового прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака зі вступом на посаду.

Про це йдеться у повідомленні глави держави у Twitter.

Зеленський наголосив, що готовий надалі зміцнювати українсько-британське стратегічне партнерство.

"Вітаю Ріші Сунака зі вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Бажаю успішно подолати всі виклики, які сьогодні постали перед британським суспільством і світом", - написав президент України.

Призначення Сунака керівником британського уряду

У вівторок, 25 жовтня, 42-річний ексміністр фінансів Ріші Сунак став новим прем'єр-міністром Великої Британії. Він став третім головою британського уряду 2022 року.

До слова, саме він став одним із головних фаворитів на крісло прем'єра після того, як Елізабет Трасс 20 жовтня під час виступу на Даунінг-стріт заявила, що йде у відставку.

Трасс, прем'єрство якої тривало лише 44 дні, очолила уряд Британії 6 вересня 2022 року, замінивши Бориса Джонсона. 25 жовтня вона офіційно склала з себе повноваження прем'єр-міністерки під час аудієнції з королем Чарльзом III у Букінгемському палаці.

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