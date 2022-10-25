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До Києва прибув президент Німеччини Франк-Вольтер Штайнмаєр

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До Києва прибув президент Німеччини Франк-Вольтер Штайнмаєр

Це його перший візит до України від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр зранку 25 жовтня прибув до Києва з одноденним візитом.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що німецький президент збирається на власні очі побачити руйнування, спричинені збройною агресією Росії проти України. Також він планує зустрітися із Володимиром Зеленським та обговорити поточну ситуацію в Україні.

Штайнмаєр мав приїхати до Києва ще 20 жовтня, але з міркувань безпеки скасував візит. 

Нагадаємо, що федеральний президент Німеччини збирався відвідати Україну ще навесні цього року, але цього так і не сталося, оскільки його український колега Володимир Зеленський відмовився прийняти Штайнмаєра у Києві. Таке рішення Зеленський пояснив "тісними зв'язками Штайнмаєра з Росією". Через що у відносинах Києва і Берліна виникла додаткова напруга.

Та вже у травні Зеленський поспілкувався телефоном з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Під час розмови Штайнмаєр запевнив Зеленського у повній підтримці Німеччиною України. За словами речниці німецького президента, усі непорозуміння з минулого владнали і Зеленський запросив до України федерального президента і канцлера.

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