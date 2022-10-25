В Киев прибыл президент Германии Франк-Вольтер Штайнмайер

Это его первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утром 25 октября прибыл в Киев с однодневным визитом.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что немецкий президент собирается собственными глазами увидеть разрушения, вызванные вооруженной агрессией России против Украины. Также он намерен встретиться с Владимиром Зеленским и обсудить текущую ситуацию в Украине.

Штайнмайер должен был приехать в Киев еще 20 октября, но из соображений безопасности отменил визит.

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Напомним, что федеральный президент Германии собирался посетить Украину еще весной этого года, но этого так и не произошло, поскольку его украинский коллега Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве. Такое решение Зеленский объяснил "тесными связями Штайнмайера с Россией". Из-за чего в отношениях Киева и Берлина возникло дополнительное напряжение.

Но уже в мае Зеленский пообщался по телефону с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В ходе разговора Штайнмайер заверил Зеленского в полной поддержке Германией Украины. По словам пресс-секретаря немецкого президента, все недоразумения из прошлого уладили и Зеленский пригласил в Украину федерального президента и канцлера.

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