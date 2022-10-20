Президент Швейцарии прибыл с визитом в Киев

Президент Швейцарии Игнацио Кассис прибыл с официальным визитом в Киев.

Президент Швейцарии приехал в Украину.

Об этом Игнацио Кассис сообщил в своем твиттере.

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"Снова в Украине — через год после моего последнего визита. Моя цель — составить впечатление о ситуации в связи с войной, гуманитарной ситуации и подготовительной работе к восстановлению страны", — отметил Кассис.

Zurück in der #Ukraine, ein Jahr nach meinem letzten Besuch Das Ziel: Mir vor Ort ein Bild der Kriegssituation, humanitären Lage & Vorbereitungsarbeiten für den #Wiederaufbau des Landes machen. pic.twitter.com/xOCdTzMoMJJ — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) октябрь 20, 2022

Напомним, что ранее Швейцария ввела новые санкции против граждан РФ, причастных к "референдумам" в Украине. Их активы в Швейцарии заморозят.

Ранее в Швейцарии россиянин и белорус напали на студентов из Украины.

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