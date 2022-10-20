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Президент Швейцарии прибыл с визитом в Киев

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Президент Швейцарии прибыл с визитом в Киев

Президент Швейцарии Игнацио Кассис прибыл с официальным визитом в Киев.

Президент Швейцарии приехал в Украину.

Об этом Игнацио Кассис сообщил в своем твиттере.

"Снова в Украине — через год после моего последнего визита. Моя цель — составить впечатление о ситуации в связи с войной, гуманитарной ситуации и подготовительной работе к восстановлению страны", — отметил Кассис.

Напомним, что ранее Швейцария ввела новые санкции против граждан РФ, причастных к "референдумам" в Украине. Их активы в Швейцарии заморозят.

Ранее в Швейцарии россиянин и белорус напали на студентов из Украины.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
930
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