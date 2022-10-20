Президент Швейцарії прибув з візитом до Києва

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс прибув з офіційним візитом до Києва.

Президент Швейцарії приїхав до України.

Про це Ігнаціо Кассіс повідомив у своєму твітері.

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"Знову в Україні - через рік після мого останнього візиту. Моя мета - скласти враження про ситуацію у зв’язку з війною, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відбудови країни", - зазначив Кассіс.

Zurück in der #Ukraine, ein Jahr nach meinem letzten Besuch Das Ziel: Mir vor Ort ein Bild der Kriegssituation, humanitären Lage & Vorbereitungsarbeiten für den #Wiederaufbau des Landes machen. pic.twitter.com/xOCdTzMoMJ — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) October 20, 2022

Нагадаємо, що раніше Швейцарія запровадила нові санкції проти громадян РФ, які причетні до "референдумів" в Україні. Їхні активи у Швейцарії заморозять.

Раніше у Швейцарії росіянин і білорус напали на студентів з України.

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