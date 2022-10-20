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Президент Швейцарії прибув з візитом до Києва

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Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс прибув з офіційним візитом до Києва.

Президент Швейцарії приїхав до України.

Про це Ігнаціо Кассіс  повідомив у своєму твітері.

"Знову в Україні - через рік після мого останнього візиту. Моя мета - скласти враження про ситуацію у зв’язку з війною, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відбудови країни", - зазначив Кассіс.

Нагадаємо, що раніше Швейцарія запровадила нові санкції проти громадян РФ, які причетні до "референдумів" в Україні. Їхні активи у Швейцарії заморозять.

Раніше у Швейцарії росіянин і білорус напали на студентів з України.

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
273
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