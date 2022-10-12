Швейцарія запровадила нові санкції проти росіян, причетних до "референдумів" в Україні

Швейцарія запровадила санкції проти 30 людей, причетних до псевдореферендумів на окупованих територіях України.

У Швейцарії розширили санкційний список і внесли до нього понад 30 фізичних та юридичних осіб з Росії через спробу незаконної анексії частини території України. Тепер їхні активи у Швейцарії заморозять.

Таке рішення ухвалив голова Федерального департаменту з питань економіки, освіти та досліджень (EAER) Гі Пармелен.

"12 жовтня EAER вніс зміни у Додаток 8 до Указу про заходи, пов’язані з ситуацією в Україні: ще 30 осіб підпадають під економічні санкції та заборону на в’їзд, а ще сім організацій підпадають під економічні санкції", - йдеться у пресрелізі.

До санкційного списку потрапили переважно люди, причетні до "референдумів", які Росія організувала на тимчасово окупованих територіях України наприкінці вересня 2022 року.

EAER також вніс зміни до Указу, відповідно до яких обмеження, які вже застосовуються до окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей України, тепер також застосовуватимуться до території Запорізької та Херсонської областей, яка тимчасово не перебуває під контролем українського уряду. Зміни набувають чинності 12 жовтня о 18:00.

Нагадаємо, міжнародні резерви Росії зменшилися на майже $25 млрд за місяць.

Міжнародні резерви Росії станом на 1 жовтня 2022 року становили 540,688 млрд дол. Їхній обсяг знизився на 4,41%, чи на 24,972 млрд дол. порівняно з показниками початку вересня.

У березні 2022 року російський міністр фінансів Анатолій Силуанов поінформував, що половина золотовалютних резервів країни (300 млрд дол. із 640 млрд дол.) заморожена через санкції.

Євросоюз також остаточно затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії. Він міститиме заборону на імпорт російської продукції на суму сім мільярдів євро та обмеження цін на нафту.

4 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав указ №687/2022 про визнання нікчемними актів РФ, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України.

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