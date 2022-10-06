Євросоюз остаточно затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії

ЄС продовжує тиснути на РФ через вторгнення до України.

Санкційний пакет містить заборону на імпорт російської продукції на суму сім мільярдів євро та обмеження цін на нафту.

Про це повідомили в Єврокомісії.

“Європейська Комісія вітає сьогоднішню домовленість держав-членів ЄС щодо восьмого пакету санкцій. Ми ніколи не погодимося з фальшивими путінськими референдумами та будь-якою анексією в Україні. Ми рішуче налаштовані продовжувати змушувати Кремль платити”, — йдеться у повідомленні.

Раніше постійний представник Литви в ЄС Арнольдас Пранцкявічюс повідомив, до списку санкцій включать 35 нових осіб і компаній Росії, залучених у війну проти України, псевдореферендуми та пропаганду.

"Восьмий пакет санкцій проти Росії щойно схвалений у Комітеті постійних представників. Включає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт та експорт сталі, дерева, машин, авіації, пластмас, хімікатів на суму 7 млрд євро, заборону на різні послуги, 35 нових осіб та компаній, залучених у війну, фіктивні референдуми та пропаганду", – написав Пранцкявічюс.

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