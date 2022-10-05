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Більшість європейців висловилися за вступ України до ЄС - опитування

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Більшість європейців висловилися за вступ України до ЄС - опитування

Фото: ТСН.ua

БІльшість європейців виступають за приєднання України до Євросоюзу.

Переважна більшість жителів Європи виступає за приєднання України до ЄС.

Про це свідчить опитування, проведене Фондом Бертельсмана, пише Bild.

66% опитаних європейців підтримують вступ України до ЄС. За приєднання України до Євросоюзу висловилися 84% респондентів, у Німеччині та Франції  – 60%.

У червні цього року рівень підтримки українських біженців був 80%, але це на 5% менший, ніж у березні.

Дещо знизився рівень підтримки українців на 6% у Польщі,  7%, - у Нідерландах та 8% - у Франції.

Нагадаємо, що Фінляндія готує чергову дев'яту партію військової допомоги Україні.

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Перегляди
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