Евросоюз окончательно утвердил восьмой пакет санкций против России

Санкционный пакет содержит запрет на импорт российской продукции на сумму в семь миллиардов евро и ограничение цен на нефть.

Об этом сообщили в Еврокомиссии.

“Европейская Комиссия приветствует сегодняшнюю договоренность государств-членов ЕС о восьмом пакете санкций. Мы никогда не согласимся с фальшивыми путинскими референдумами и какой-либо аннексией в Украине. Мы решительно настроены продолжать заставлять Кремль платить", — говорится в сообщении.

Ранее постоянный представитель Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс сообщил, что в список санкций включат 35 новых лиц и компаний России, вовлеченных в войну против Украины, псевдореферендумы и пропаганду.

"Восьмой пакет санкций против России только что одобрен в Комитете постоянных представителей. Включает ограничения цен на нефть, новые запреты на импорт и экспорт стали, дерева, машин, авиации, пластмасс, химикатов на сумму 7 млрд евро, запрет на различные услуги, 35 новых лиц и компаний, вовлеченных в войну, фиктивные референдумы и пропаганду", – написал Пранцкявичюс.

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