Веніславський розповів, які санкції Заходу доб'ють Росію

Західні союзники України повинні посилити санкції проти енергетичного і фінансового сектору Російської Федерації, а також організувати транспортну блокаду РФ.

Про це розповів народний депутат України, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на Youtube-каналі ТСН.

Нардеп висловив переконання, що після масованого ракетного обстрілу Росією українських міст санкційний тиск буде збільшено. На запитання, що потрібно для "фатального санкційного списку", Веніславський відповів:

"Російська Федерація на сьогоднішній день шантажує всю Європу, вона використовує як енергетичну зброю енергоносії. Ми знаємо, що на минулому тижні було ухвалено черговий пакет санкцій, де встановлені максимальні ціни на нафту, але на газ, який є основною енергетичною зброєю Російської Федерації, це рішення не було ухвалено".

Депутат нагадав, що багато з партнерів України підтримували рішення встановити максимальні націнки на газ і зробити російські енергоносії нікому не потрібними в Європі, "якщо вони їх будуть намагатися використати всупереч ринковим механізмам і диктувати ціни, які вони сьогодні абсолютно штучно підняли".

"Тому я думаю, в наступному пакеті санкцій має бути подальший тиск на енергетичну сферу - газ, нафта, вугілля... Безумовно, треба далі продовжувати тиснути на фінансово-банківську систему РФ, зробити її такою, що не зможе здійснювати жодні розрахунки з використанням міжнародних платіжних систем. Я думаю, ці заходи будуть достатньо потужними сигналами, які відчує на собі кожен громадянин РФ", - сказав Веніславський.

Також, за словами депутата, є "дуже простий і гарний рецепт - транспортна блокада РФ по всіх напрямках".

"Це передбачає всі види транспортного сполучення, зокрема, трубопровідний транспорт, повітряний, морський. Треба давити на всі можливі напрямки. Ми цього намагаємося досягнути на перемовинах з нашими західними партнерами", - додав він.

Санкції ЄС проти Росії

Держави-члени Євросоюзу 6 жовтня досягли згоди щодо восьмого пакета санкцій проти Росії. Так, новий санкційний пакет містить обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт та експорт сталі, дерев, машин, авіації, пластмас, хімікатів, заборону на різні послуги. Під обмеження потрапили також 35 нових осіб та компаній, залучених до війни, фіктивних референдумів і пропаганди.

Президент України Володимир Зеленський 6 жовтня схвально висловився про восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії, але додав, що це – лише початок. За його словами, треба зробити так, аби "держава-терористка не отримувала жодного прибутку від продажу нафти й газу".

Читайте також: