Поліція ексгумувала понад 120 тіл на деокупованих територіях Донеччини

У звільнених населених пунктах на Донеччині поліція виявила 35 місць поховань. З них три – масові. Одне – в Святогірську, де було захоронено 7 осіб (6 жінок та 1 чоловік). Інші – на кладовищі в Лимані.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

У братській могилі поховано кілька десятків військовослужбовців ЗСУ, а на другій локації спочивають більше сотні цивільних. Людей ховали родинами.

"Робота на цвинтарі триває безперервно, попри негоду: дощ розмиває ґрунт. Слідчі дії ведуться одночасно на обох локаціях. Позмінно там працюють одразу три слідчо-оперативні групи", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні в Лимані вилучено тіла 22 цивільних мешканців і 34 військових. Поліцейські виявляють як ознаки природної смерті, так і насильницьких дій. Трупи спрямовано на експертизу, за результатами якої будуть встановлені причини смерті громадян.

Загалом на деокупованих територіях виявлено понад 120 тіл, з них 64 цивільних мешканці. Серед загиблих цивільних – 32 чоловіки, 29 жінок, стать ще трьох осіб не встановлено.

За всіма фактами триває досудове розслідування.

Деокупація Донеччини та масові поховання

ЗСУ 12 вересня звільнили Святогірськ у Донецькій області.

1 жовтня ЗСУ звільнили Лиман, піднявши в місті український прапор. Зараз там відбувається масштабне розмінування, тож людям поки не рекомендують повертатися додому.

7 жовтня у Лимані та Святогірську почалася ексгумація та перепоховання тіл загиблих і померлих від час російської окупації.

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