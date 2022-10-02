Австралія розширила санкції проти Росії: хто у списку

Уряд Австралії запровадив адресні санкції та заборону на поїздки щодо 28 призначених Росією “високопосадовців” на окупованих територіях, про анексію яких заявив Путін.

У неділю, 2 жовтня, Австралія запровадила цілеспрямовані фінансові санкції та заборону на поїздки до країни щодо “міністрів” та інших гауляйтерів, яких Кремль призначив керувати на окупованих територіях України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерки закордонних справ Пенні Вонг.

За її словами, вказані особи порушують міжнародне право, щоб легітимізувати дії Росії в Україні через “фіктивні референдуми, дезінформацію та залякування”. Загалом у переліку 28 осіб.

“Ці додаткові санкції посилюють рішуче заперечення Австралії щодо дій президента Путіна та тих, хто виконує його накази”, - заявила Пенні Вонг.

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Вона наголосила, що регіони України, які зараз окуповані російськими військами, є суверенною територією української держави і жоден фіктивний референдум цього не змінить.

Окрім того, уряд Австралії звернувся до Міжнародного суду на підтримку позову України проти Росії через порушення Конвенції про геноцид.

“Ми підтримуємо Україну в тому, щоб порушити це провадження проти Росії в Міжнародному суді ООН”, - повідомив генеральний прокурор Марк Дрейфус у спільній заяві з Пенні Вонг.

Нагадаємо, раніше влада Австралії вирішила припинити здавати в оренду землю, на якій Росія збиралася побудувати нове посольство.

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