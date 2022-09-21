Кулеба закликав Австралію передати Україні більше бронетранспортерів Bushmaster

Зазначимо, що австралійські бронетранспортери Bushmaster допомогли бійцям ЗСУ проводити успішний контрнаступ на Харківщині.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Австралію надати більше бронеавтомобілів Bushmaster.

Про це очільник МЗС заявив на Генасамблеї ООН у Сполучених Штатах під час розмови зі своєю австралійською колегою Пенні Вонг.

"Зустрівся з міністеркою закордонних справ Австралії у Нью-Йорку, щоб подякувати їй за непохитну підтримку Австралії. Ми обговорили подальшу військову допомогу Україні. Я звернувся з проханням розглянути можливість надіслати нам більше Bushmaster", - повідомив Кулеба

Міністр пояснив, що вони відіграють важливу роль у протидії російської агресії на полі бою.

Зазначимо, що австралійські бронетранспортери Bushmaster допомогли бійцям ЗСУ проводити успішний контрнаступ на Харківському напрямку. Зокрема, ЗСУ за допомогою Bushmaster вийшли на річку Оскіл. Міністр оборони Резніков показав, як це було.

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