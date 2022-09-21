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Кулеба призвал Австралию передать Украине больше бронетранспортеров Bushmaster

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Кулеба призвал Австралию передать Украине больше бронетранспортеров Bushmaster

Фото: скриншот с видео

Отметим, что австралийские бронетранспортеры Bushmaster помогли бойцам ВСУ проводить успешное контрнаступление на Харьковщине.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Австралию предоставить больше бронеавтомобилей Bushmaster.

Об этом глава МИД заявил на Генассамблее ООН в Соединенных Штатах во время разговора со своей австралийской коллегой Пенни Вонг.

"Встретился с министром иностранных дел Австралии в Нью-Йорке, чтобы поблагодарить ее за непреклонную поддержку Австралии. Мы обсудили дальнейшую военную помощь Украине. Я обратился с просьбой рассмотреть возможность прислать нам больше Bushmaster", — сообщил Кулеба.

Министр пояснил, что они играют немаловажную роль в противодействии российской агрессии на поле боя.

Отметим, что австралийские бронетранспортеры Bushmaster помогли бойцам ВСУ проводить успешное контрнаступление на Харьковском направлении. В частности, ВСУ с помощью Bushmaster вышли на реку Оскол. Министр обороны Резников показал, как это было.

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Дата публикации
Просмотры
156
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