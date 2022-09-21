Кулеба призвал Австралию передать Украине больше бронетранспортеров Bushmaster

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Австралию предоставить больше бронеавтомобилей Bushmaster.

Об этом глава МИД заявил на Генассамблее ООН в Соединенных Штатах во время разговора со своей австралийской коллегой Пенни Вонг.

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"Встретился с министром иностранных дел Австралии в Нью-Йорке, чтобы поблагодарить ее за непреклонную поддержку Австралии. Мы обсудили дальнейшую военную помощь Украине. Я обратился с просьбой рассмотреть возможность прислать нам больше Bushmaster", — сообщил Кулеба.

Министр пояснил, что они играют немаловажную роль в противодействии российской агрессии на поле боя.

Отметим, что австралийские бронетранспортеры Bushmaster помогли бойцам ВСУ проводить успешное контрнаступление на Харьковском направлении. В частности, ВСУ с помощью Bushmaster вышли на реку Оскол. Министр обороны Резников показал, как это было.

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