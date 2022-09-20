Западные БТРы бьют врага в Донецкой области: бойцы отвоевывают высоты

Около месяца боевые бронированные машины показывают свою эффективность на поле боя, говорится в ТСН.

Британская машина М-113 уже несколько месяцев выполняет боевые задания наших защитников по разным направлениям фронта и ни разу не подводила. Проверять двигатель, смазывать детали и следить за состоянием бронетранспортера, чтобы быть готовым в любой момент вывезти штурмовую группу на боевую задачу — такова ныне задача механиков этих британских машин.

"Это бронированная гусеничная техника М-113 используется в наступлении действиях, поскольку на нее устанавливается крупнокалиберный пулемет, маневренная и используется при эвакуации личного состава", — рассказывает боец ЖЭКа из Херсона, дом которого оккупирован.

Эффективно бить российские войска на этом направлении и сдерживать вражеские группы, помогает не только крепкая зарубежная броня, но и эффективные и слаженные действия морпехов, без ближних боев и автоматных очередей занимают новые позиции, продвигаясь вперед. «Была задача отжать россиян на высоте. Спланировали арт подготовку, противник отошел, унес раненых и убитых», — рассказывает боец.

В результате спланированных действий украинских бойцов не менее десятка уничтоженных россиян и новые оборонительные позиции наших армейцев. Кроме того, прямые попадания наших танковых подразделений по российским оккупантам не дают им шансов продвигаться вперед. Российская артиллерия от этого кое-где не умолкает ни на мгновение. «У Донецка большое скопление и качественно они используют артиллерию. Мы сдерживаем большой массив противника и оттягиваем его на себя, а дальше наши ребята используя слабые места по флангам, таким как Харьков, Херсон, делают свою работу», — говорят военные.

Сдерживая врага здесь в Донецкой области боец на позывной Жека надеется, что его собратья в Херсонской области наконец зачистят его родную деревню от российского нашествия и радуется, что ни один из его односельчан не перешел на сторону оккупанта.

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