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В Запорожье раздался мощный взрыв

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В Запорожье раздался мощный взрыв

Фото: соцмережі

В Запорожье вечером 20 сентября прогремел мощный взрыв.

В Запорожье раздался мощный взрыв. В городе "прилета" видно задымление.

Об этом сообщают местные паблики в соцсетях.

В Запорожье около 23:00 раздался мощный взрыв. В соцсетях местные жители пишут, что в месте прилета начался пожар.

В городе звучит воздушная тревога.

Напомним, что в ВСУ рассказали, с какого оружия можно сбить иранские беспилотники Shahed-136.

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