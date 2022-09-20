В Запорожье раздался мощный взрыв. В городе "прилета" видно задымление.

Об этом сообщают местные паблики в соцсетях.

В Запорожье около 23:00 раздался мощный взрыв. В соцсетях местные жители пишут, что в месте прилета начался пожар.

В городе звучит воздушная тревога.

Напомним, что в ВСУ рассказали, с какого оружия можно сбить иранские беспилотники Shahed-136.

Читайте также: