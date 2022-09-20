В Запорожье вечером 20 сентября прогремел мощный взрыв.
В Запорожье раздался мощный взрыв. В городе "прилета" видно задымление.
Об этом сообщают местные паблики в соцсетях.
В Запорожье около 23:00 раздался мощный взрыв. В соцсетях местные жители пишут, что в месте прилета начался пожар.
В городе звучит воздушная тревога.
Напомним, что в ВСУ рассказали, с какого оружия можно сбить иранские беспилотники Shahed-136.
Читайте также:
- Оккупанты вынесут на "референдумы" три вопроса: правозащитник рассказал, какие именно
- Андрей Ермак пообщался с Джейкобом Салливаном: о чем говорили
- В Украине могут создать зоны безопасности вокруг нескольких атомных станций — Бессмертный