В Запоріжжі пролунав потужний вибух. В місті “прильоту” видно задимлення.

Про це повідомляють місцеві пабліки в соцмережах.

В Запоріжжі близько 23:00 пролунав потужний вибух. В соцмережах місцеві мешканці пишуть, що в місці “прильоту” почалася пожежа.

Наразі в місті лунає повітряна тривога.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, з якої зброї можна збити іранські безпілотники Shahed-136.

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