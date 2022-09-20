В Запоріжжі ввечері 20 вересня пролунав потужний вибух.
В Запоріжжі пролунав потужний вибух. В місті “прильоту” видно задимлення.
Про це повідомляють місцеві пабліки в соцмережах.
В Запоріжжі близько 23:00 пролунав потужний вибух. В соцмережах місцеві мешканці пишуть, що в місці “прильоту” почалася пожежа.
Наразі в місті лунає повітряна тривога.
Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, з якої зброї можна збити іранські безпілотники Shahed-136.
Читайте також:
- Окупанти винесуть на "референдуми" три питання: правозахисник розповів, які саме
- Андрій Єрмак поспілкувався з Джейкобом Салліваном: про що говорили
- В Україні можуть створити зони безпеки навколо декількох атомних станцій - Безсмертний