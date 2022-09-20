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В Запоріжжі пролунав потужний вибух

Дата публікації
Перегляди
3594
Час на прочитання
1 хв
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В Запоріжжі пролунав потужний вибух

Фото: соцмережі

В Запоріжжі ввечері 20 вересня пролунав потужний вибух. 

В Запоріжжі пролунав потужний вибух. В місті “прильоту” видно задимлення.

Про це повідомляють місцеві пабліки в соцмережах.

В Запоріжжі близько 23:00 пролунав потужний вибух. В соцмережах місцеві мешканці пишуть, що в місці “прильоту” почалася пожежа.

Наразі в місті лунає повітряна тривога.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, з якої зброї можна збити іранські безпілотники Shahed-136.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3594
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