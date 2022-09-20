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Окупанти винесуть на "референдуми" три питання: правозахисник розповів які саме

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Окупанти винесуть на "референдуми" три питання: правозахисник розповів які саме

Фото: Associated Press

Російські окупанти винесуть три питання на "референдумах" на захоплених територіях України: входження до складу РФ на правах суб’єкта, залишити все, як є, та проти всіх.

По організації "референдуму" у загарбників уже все готово. 

Про це ТСН.ua розповів правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський.

"Є вже питання, які вони будуть виносити на референдум. Їх буде три: входження у склад РФ на правах суб’єкта, залишити все, як є, та проти всіх", – сказав він.

В окупантів уже все голово щодо організації "референдумів", адже вони не будуть йїх проводити за стандартами ОБСЄ. 

"Вони там камеру залучать, сфотографують і все. На RT – "ось, провели референдум". А хто перевірить? Немає незалежних ЗМІ. Що там перевіряти, коли окупант зайшов? Вони щось для себе вигадали. Це якась кримінально-рейдерська ситуація на міжнародному рівні", – розповів Лисянський.

Нагадаємо, російські окупанти планують від 23 до 27 вересня провести на Донбасі, а також у Херсонській та Запорізькій областях "референдуми" щодо входження до складу Росії.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що псевдореферендуми на окупованих територіях не змінять ситуації, адже Україна надалі звільнятиме їх, маючи на це цілковите право.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
582
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