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Андрій Єрмак поспілкувався з Джейкобом Салліваном: про що говорили

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Андрій Єрмак поспілкувався з Джейкобом Салліваном: про що говорили

Фото: Офіс президента України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак поспілкувався з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Єрмак та Салліван обговорили ситуацію на фронті та подальшу безпекову допомогу Україні. 

Про це повідомляє Офіс президента України. 

Єрмак повідомив американському партнеру про ситуацію на фронті та те, що відбувається на деокупованих територіях України. 

"Співрозмовники також обговорили продовження безпекової допомоги українській армії. Керівник Офісу Президента подякував американським союзникам за те, що стоять пліч-о-пліч з українським народом у боротьбі з російською агресією", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, Пентагон прокоментував "референдуми" РФ в окупованій частині України

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