Андрей Ермак пообщался с Джейкобом Салливаном: о чем говорили

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак пообщался с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном.
Ермак и Салливан обсудили ситуацию на фронте и дальнейшую помощь для безопасности Украины.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Ермак сообщил американскому партнеру о ситуации на фронте и происходящем на деоккупированных территориях Украины.
"Собеседники также обсудили продолжение помощи украинской армии. Руководитель Офиса Президента поблагодарил американских союзников за то, что стоят бок о бок с украинским народом в борьбе с российской агрессией", — говорится в сообщении.
Напомним, Пентагон прокомментировал "референдумы" РФ в оккупированной части Украины.
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