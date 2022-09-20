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"Це - інформаційна операція": Пентагон прокоментував "референдуми" РФ в окупованій частині України

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"Це - інформаційна операція": Пентагон прокоментував "референдуми" РФ в окупованій частині України

Фото: Associated Press

У Пентагоні вважають, що псевдореферендуми про приєднання українських територій до РФ - це інформаційна операція.

Таким чином Кремль хоче відволікти увагу від контрнаступу на Харківщині. 

Про це заявив прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер під час брифінгу, пише CNN. 

"Це просто інформаційна операція, яка має на меті відвернути увагу від важкого стану, в якому зараз перебувають російські військові", - пояснив Райдер.

Прессекретар Пентагону додав, що Росія не придумала нічого нового, як повторити сценарії 2014 року, проте зараз світ жорсткіше реагуватиме на дії агресорки. Він додав, що США та партнери й надалі підтримуватимуть Україну у війні проти Росії. 

"Ніхто не сприйматиме цих референдумів, і США точно не визнають результати так званих "голосувань", - наголосив бригадний генерал. 

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив плани Росії провести "референдуми" на окупованих територіях України та назвав ці "голосування" неприйнятними.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2381
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