"Це - інформаційна операція": Пентагон прокоментував "референдуми" РФ в окупованій частині України

У Пентагоні вважають, що псевдореферендуми про приєднання українських територій до РФ - це інформаційна операція.

Таким чином Кремль хоче відволікти увагу від контрнаступу на Харківщині.

Про це заявив прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер під час брифінгу, пише CNN.

"Це просто інформаційна операція, яка має на меті відвернути увагу від важкого стану, в якому зараз перебувають російські військові", - пояснив Райдер.

Прессекретар Пентагону додав, що Росія не придумала нічого нового, як повторити сценарії 2014 року, проте зараз світ жорсткіше реагуватиме на дії агресорки. Він додав, що США та партнери й надалі підтримуватимуть Україну у війні проти Росії.

"Ніхто не сприйматиме цих референдумів, і США точно не визнають результати так званих "голосувань", - наголосив бригадний генерал.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив плани Росії провести "референдуми" на окупованих територіях України та назвав ці "голосування" неприйнятними.

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